Kvaratskhelia non si ferma più: a segno anche con Gibilterra

Segna ancora Kvicha Kvaratskhelia, sempre più uomo decisivo della Georgia: si procura e realizza il calcio di rigore contro Gibilterra (partita finita 2-1 per la nazionale georgiana). Un altro gol a distanza di 4 giorni, dopo quello messo a segno venerdì contro la Macedonia del Nord. La quinta rete nelle sei partite di Nations League giocate con la Georgia, che ha chiuso al primo posto il gruppo 4 della Lega C ed è stata promossa alla Lega B. In Nazionale ha confermato l'ottimo momento che stava attraversando con il Napoli proseguendo sulla scia positiva di questa prima parte di stagione. Ora con la Georgia è arrivato a 10 reti in 19 presenze, esordì a 18 anni proprio contro Gibilterra in un match di qualificazioni europee che si giocò il 7 giugno 2019. Ieri sera a distanza di poco più di tre anni ha segnato ancora contro Gibilterra e ora sta facendo sempre più la differenza con la sua nazionale a soli 21 anni.

Il ct Sagnol lo ha schierato da esterno sinistro nel 3-4-2-1 e largo a sinistra ha confermato tutte le sue qualità anche se in un sistema di gioco diverso rispetto al 4-3-3 del Napoli di Spalletti. Una bella prestazione, un gol e la vittoria con la Georgia: il modo migliore per rituffarsi nell'universo azzurro in vista della sfida con il Torino. In campionato ha segnato 4 reti, l'ultima il 3 settembre contro la Lazio all'Olimpico e proverà a far centro contro i granata di Juric per proseguire il momento magico e essere ancora determinante con gli azzurri. Nell'ultimo match di campionato contro il Milan al Meazza si guadagnò il rigore poi trasformato da Politano. Ieri sera con la Georgia è stato schierato da titolare ed è rimasto in campo fino al minuto 72.

In campo ieri sera anche Eljif Elmas con la Macedonia del Nord nell'altra partita del girone persa in casa contro la Bulgaria (0-1): il centrocampista azzurro è stato schierato (in campo tutta la partita) da mezzala sinistra in un match tutto in salita per l'espulsione nel primo tempo dopo solo 14 minuti di Todoroski.

Altri sei azzurri saranno impegnati oggi con le Nazionali prima di far ritorno a Napoli per la preparazione in vista del match di sabato al Maradona contro il Torino. Partita decisiva per Mario Rui con il Portogallo contro la Spagna dopo l'ottima prova nella sfida contro la Repubblica Ceca: alla nazionale portoghese basta un pari per conservare il primato del girone e conquistare la final four di Nations League. Leo Ostigard farà parte della Norvegia che affronta la Serbia (le due squadre sono in testa a pari punti nel gruppo 4 della Lega B) il difensore del Napoli è stato schierato da titolare sabato scorso contro la Slovenia. Amir Rrahmani dopo essere stato indisponibile nel mach del Kosovo contro l'Irlanda del Nord ieri si è allenato con i compagni e dovrebbe farcela ad essere oggi in campo contro Cipro nell'ultima sfida del gruppo 2 della Lega C. E tre azzurri saranno impegnati oggi in amichevoli internazionali: Kim Min-Jae con la Corea del Sud a Seul contro il Camerun, Mathias Olivera con l'Uruguay contro il Canada a Bratislava, Hirving Lozano nella sfida in nottata del Messico in California contro la Colombia.