Kvaratskhelia gol, in Georgia si fa festa: la telecronaca diventa virale

Un assist per il compagno Zielinski, ma soprattutto un gol per inaugurare al meglio la sua stagione in Serie A. Khvicha Kvaratskhelia ha già fatto innamorare di sé i compagni e sui social è diventata virale in queste ore la telecronaca georgiana del suo gol: il telecronista di Setanta Sports - emittente georgiana che seguirà la Serie A proprio per la presenza del 77 azzurro - impazzisce al momento della rete del pareggio momentaneo, cantando il nome di Kvara sulle note di 'Freed from Desire', noto brano dance degli anni '90, in un video che ha fatto il giro della rete.

🔵🇬🇪 Georgian commentators reaction to Kvara's goal.



(Nika Tabatadze, Andro Kheladze - Setanta Sports Georgia) pic.twitter.com/YL0gXgbIXS — Dachi Tsurtsumia 🇬🇪 (@dtsgtr2) August 15, 2022