Kvaratskhelia, l'idolo Guti: «Sei da Real, avrai una mia maglia»

«Kvaratskhelia è un craque, un calciatore da Real Madrid». Le parole sono di Guti, ex stella del Real Madrid che è stata anche idolo di Khvicha Kvaratskhelia. In una vecchia intervista, il georgiano del Napoli aveva raccontato che da bambino scriveva con una penna il numero 14 dello spagnolo dietro una maglia bianca per giocare per strada. «Lo ringrazio per queste parole. La sua passione per il calcio sin da bambino è valsa la pena, ora stiamo tutti godendoci il suo talento e le sue giocate. Magari un giorno verrà a Madrid per vestire la maglia del Real. Nel frattempo gli manderò una mia maglia così non avrà bisogno di scrivere a penna nome e numero» ha detto lo spagnolo a El Chiringuito Tv.

