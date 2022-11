Giorni di riposo in Georgia per Khvicha Kvaratskhelia, costretto a saltare le ultime tre partite di campionato contro Atalanta, Empoli e Udinese per una forma di lombalgia acuta: ieri pomeriggio era a Tbilisi per la partita di qualificazioni mondiali di basket tra Georgia e Italia e ha assistito al match dalla tribuna, in compagnia della fidanzata Nitsa, finito con la vittoria degli azzurri di Pozzecco che hanno staccato il pass per i prossimi Mondiali 2023. L'attaccante del Napoli si diverte a giocare a pallacanestro, è un grande appassionato di basket e non ha voluto perdere l'occasione di vedere dal vivo la nazionale georgiana che segue sempre anche in tv: il suo idolo è Stephen Curry, capitano dei Golden State Warriors, ed imitò la sua esultanza dopo il primo gol segnato con il Napoli al Bentegodi contro il Verona.

Kvaratskhelia sta riposando in Georgia, trascorrerà una decina di giorni a casa per smaltire completamente l'infortunio la schiena e per ricaricare le batterie dopo la splendida partenza di stagione con il Napoli (8 gol e 10 assist). Khvicha, sempre più un simbolo in Georgia, ne ha approfittato anche per qualche impegno istituzionale, come l'incontro con il primo ministro georgiano, Irakli Garibashvili, documentato da quest'ultimo attraverso una foto e un post su twitter. «Il nostro lodevole Khvicha Kvaratskhelia». Qualche giorno di relax, quindi, prima di rituffarsi nella ripresa della preparazione con il Napoli.

Gli azzurri si rivedranno a fine mese a Castel Volturno e partiranno per il ritiro ad Antalya, nel sud della Turchia: una decina di giorni di allenamenti con due-tre amichevoli e poi il ritorno alla base per ripartire con la preparazione al centro sportivo di Castel Volturno in vista poi della ripartenza del campionato con il match del 4 gennaio al Meazza contro l'Inter (gli azzurri che saranno poi impegnati a gennaio ancora in trasferta con la Sampdoria, venerdì 13 al Maradona con la Juve, nel derby all'Arechi con la Salernitana e in casa con la Roma). Del gruppo di Spalletti a fine mese faranno parte Meret, Di Lorenzo, Politano e Raspadori, che saranno impegnati con l'Italia del ct Mancini nelle due sfide di domani contro l'Albania e domenica con l'Austria, e gli altri tre azzurri che sono stati convocati per le amichevoli di giovedì e domenica: Elmas sarà impegnato con la Macedonia contro Finlandia e Azerbaigian, Lobotka con la Slovacchia con Montenegro e Cile e Ostigard con la Norvegia contro Irlanda e Finlandia. Victor Osimhen, invece, non parteciperà con la Nigeria all'amichevole in programma giovedì a Lisbona con il Portogallo e verrà sostituito da Dessers della Cremonese: Victor non si è potuto aggregare al gruppo della nazionale nigeriana per un leggero affaticamento muscolare, nulla di preoccupante.

Alla ripresa della preparazione con il Napoli non ci saranno invece i 5 azzurri impegnati al Mondiale che si uniranno al gruppo azzurro più avanti e il giorno del rientro dipenderà da quando terminerà l'avventura in Qatar con le loro nazionali. I primi a scendere in campo ai Mondiali saranno Zielinski e Lozano: il polacco e il messicano saranno impegnati domani nelle amichevoli rispettivamente contro la Svezia e Cile e poi si affronteranno ai Mondiali in Polonia-Messico di martedì 22 novembre. Anguissa giocherà con il Camerun questa settimana nell'amichevole di venerdì con Panama e poi esordirà ai Mondiali giovedì 24 con la Svizzera. Altro derby azzurro in Qatar tra Olivera e Kim che si affronteranno in Uruguay-Corea del Sud, altro match in programma giovedì 24.