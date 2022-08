Kvaratskhelia come Insigne? E Lorenzo pubblica il suo «tiraggiro»

Un caso? Una casualità, forse, ma Lorenzo Insigne questa mattina a Toronto si è risvegliato con la voglia matta di ricordare i suoi «tiraggiri» mostrati sia con la maglia del Napoli che con quella della nazionale italiana. La casualità, però, è che i video pubblicati dai suoi account social arrivano poche ore dopo la splendida rete di Khvicha Kvaratskhelia al Maradona, un gol che ha ricordato a tutti quelli segnati per anni da Lorenzo a Fuorigrotta.

Insigne, però, non ha bisogno di ricordare a tutti quanto fatto: anzi, si augura che il giovane georgiano possa arrivare ad essere in azzurro quello che per dieci anni è stato lui. Una casualità, allora. Solo questo.