Kvaratskhelia, retroscena Rubin: «La Juve lo rifiutò per 20 milioni»

Il mercato del 2023 è sempre in evoluzione e passa anche da TikTok, social network amato da milioni di utenti nel mondo e utilizzato anche dalle principali squadre di calcio in giro per il mondo. Anche dal Rubin Kazan, dove Khvicha Kvaratskhelia ha giocato nelle scorse stagioni prima di passare alla Dinamo Batumi e poi al Napoli. I russi, con un video ironico, hanno svelato il retroscena sul calciatore georgiano che la Juventus rifiutò nel 2020 per 20 milioni di euro. Nelle immagini anche il gol di Kvara proprio ai bianconeri tre anni più tardi.