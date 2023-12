Kvaratskhelia, la Champions è tua: battuto anche Mbappé in una classifica

Più di Mbappé, Leao e Dembelé. Khvicha Kvaratskhelia non vive di certo i suoi mesi migliori con addosso la maglia del Napoli, ma i numeri del calciatore georgiano dimostrano anche in questa prima metà della nuova stagione la bontà del suo talento. Soprattutto in Champions League dove Kvara risulta tra i calciatori più determinanti: fin qui ha messo insieme 46 dribbling riusciti nel torneo, piazzandosi davanti a talenti come Mbappé o Sane nella particolare classifica europea.