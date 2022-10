Kvaratskhelia al Manchester City? Pep già pazzo del georgiano azzurro

Gli occhi del Manchester City sono già finiti su Khvicha Kvaratskhelia? Sì, secondo quanto riportato da The Sun che in queste ore ha raccontato l'interesse del club inglese per il georgiano azzurro. «Il Manchester City tiene d’occhio l’attaccante georgiano soprannominato il nuovo Georgi Kinkladze» si legge sulle pagine del tabloid inglese. Kvartskhelia ha ormai una schiera di ammiratori in crescita dopo i primi tre mesi stellari in azzurro: Real Madrid e Paris Saint Germain i club che si sarebbero già interessati a lui.

Ora alla lunga lista di ammiratori si aggiunge anche il City. Il georgiano è stato osservato molto da vicino da Guardiola soprattutto dopo il 4-1 rifilato dal Napoli di Luciano Spalletti al Liverpool, in Champions League a inizio settembre. Il City spera di poter mettere le mani su Kvara proprio come era stato anni fa con Kinkladze, altro campione georgiano che aveva vissuto a Manchester tra il 1995 e il 1998.