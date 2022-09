Kvaratskhelia nuova stella di serie A: è lui il miglior giocatore del mese

Riceverà il premio di miglior calciatore d'agosto di serie A prima di Napoli-Spezia: Khvicha Kvaratskhelia è stato il più votato dai tifosi sul sito http://serieapotm.easports.com/, in un sondaggio che comprendeva Dybala, Koopmeiners, Lautaro Martinez e Vlahovic. «Complimenti al Napoli per aver portato Kvaratskhelia in serie A - ha dichiarato Luigi De Siervo, amministratore delegato di Lega Serie A - l'ala georgiana ha avuto da subito un grandissimo impatto sul campionato: tre gol e un assist nelle prime quattro partite raccontano solo in parte le sue prestazioni, fatte di talento, tecnica e coraggio nelle giocate».

Kvaratskhelia il volto nuovo della serie A, lo straordinario colpo di mercato messo a segno dal direttore sportivo azzurro Giuntoli con gli uomini dello scouting del Napoli, pagato 10 milioni. Grande protagonista in quest'avvio di campionato e nell'esordio in Champions League contro il Liverpool: una prestazione fantastica contro i reds, messo in grandissima difficoltà Alexander Arnold, spunto irresistibile e assist a Simeone nell'azione del terzo gol azzurro. E tanti complimenti per lui da campioni del passato come Henry, ex attaccante dell'Arsenal, campione del Mondo e di Europa con la Francia: superato in pieno l'esame della sua prima notte europea con la maglia azzurra. E ora lo Spezia, una trappola da schivare, dopo il pari della scorsa settimana contro il Lecce, partita in cui Kvaratskhelia partì dalla panchina e fu lanciato in campo da Spalletti nella ripresa. Sempre titolare invece nelle altre gare, in 4 di campionato e in quella di Champions League contro il Liverpool.

Irresistibile nell'uno contro uno, grande qualità tecnica, fiuto del gol: tante qualità emerse nelle prime partite con il Napoli e contro i reds ha brillato anche nel pressing sugli avversari. Decisivo il suo recupero palla su Gomez nell'azione del gol di Anguissa, il secondo della magica serata azzurra contro il Liverpool. Kvaratskhelia decisivo anche senza segnare, un attaccante completo e capace di ambientarsi rapidamente alla nuova realtà. Si sta esprimendo al meglio da esterno sinistro d'attacco nel 4-3-3 di Spalletti, ruolo dove ha preso il posto dell'ex capitano azzurro Lorenzo Insigne.

Uno dei migliori del Napoli in quest'avvio di stagione, capace già di fare la differenza: un gol a Verona, la doppietta con il Monza e una rete alla Lazio. L'attaccante georgiano è già a quota 4, insieme a Vlahovic e Koopmeiners, a una rete da Arnautovic, il centravanti del Bologna, bomber attuale della serie A con 5 reti. Oggi lo Spezia al Maradona: Kvara avrà l'occasione per segnare ancora e confermare la sua grande partenza con la maglia del Napoli.