Napoli, Kvaratskhelia si racconta: «La mia prima volta in taxi in città»

«Ero in nazionale quando il mio agente mi ha chiamato per dirmi del Napoli. Da un po’ parlavano del mio futuro, è una delle squadre più importanti del mondo quindi sono felice di essere qui». Non solo protagonista in campo, Khvicha Kvaratskhelia si prende la scena anche ai microfoni del club: «Mi hanno sempre detto quanto fosse bella Napoli, mi ha impressionato perché è incredibile. La gente ama il calcio, già dal taxi vedevo per strada le bandiere azzurre. Sono qui per vincere titoli, voglio dare il mio contributo a questa squadra e a questo club».