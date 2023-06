Kvaratskhelia, Napoli per sempre: «Amo questa città»

«Voglio ringraziare tutti, tutta la squadra, tutto lo staff, senza loro non avrei mai potuto vincere il titolo di Mvp nell’anno dello scudetto». Khvicha Kvaratskhelia si prende l'Mvp della Serie A, il miglior calciatore di questa stagione. «Contro l’Udinese quando abbiamo vinto lo scudetto è stato incredibile. Vincerlo al mio primo anno a Napoli dopo 33 anni per i tifosi».

«Sono orgoglioso dei tifosi che arrivano per me dalla Georgia, li ringrazio, ma loro non vengono solo per me, vengono anche per vedere il Napoli. Sono una motivazione per me. Ho davvero apprezzato per tutta la stagione» ha detto a Dazn il georgiano dopo Napoli-Sampdoria. «Io leader? Penso che questa squadra abbia tanti leader, da Osimhen a Di Lorenzo. Io faccio quello che devo fare in campo. Non so se sono un leader, ma so che proverò a migliorare ancora per il mio futuro il mio modo di giocare in campo. Il mio futuro? Sono positivo, amo Napoli».