Kvaratskhelia, a Napoli sono felice: «Nessuna pressione dal club»

Khvicha Kvaratskhelia torna a parlare dal ritiro della nazionale. «Mi rende molto felice la candidatura al Pallone d'Oro, è normale esserlo quando il tuo lavoro viene apprezzato. Ma in questo momento penso solo alla gara contro la Spagna» ha spiegato il georgiano. «Psicologicamente mi sento bene. Il contratto con il Napoli? Posso solo dire che sono felice di giocare lì».

«Pressioni del club per non mandarmi in Under 21? Non mi risparmierò mai per il mio Paese e contrinuerò a dare il cento per cento» ha spiegato Kvara «Non sarebbe stato giusto per i calciatori che erano stati lì per due anni. La sfida con la Spagna è affascinante, sono pronto per domani».