Kvaratskhelia, altro show a Batumi: tre gol e magie aspettando il Napoli

Tre gol in quattro partite. E se il livello del campionato georgiano è ovviamente molto basso, basso non sono le giocate di Khvicha Kvaratskhelia, il fantasista della Dinamo Batumi arrivato dal Rubin Kazan qualche settimana fa che ha ormai più di mezzo piede a Napoli in vista della prossima stagione. Il georgiano sta accumulando minuti importanti per non perdere l'ultima parte della stagione e anche nella sfida di ieri in campionato è andato in gol mostrando una serie di giocate molto interessanti, subito intercettate in rete dai tifosi del Napoli che sono pronti ad accoglierlo il prossimo anno.