Anche l'Argentina scopre Kvaratskhelia. Anzi, Kvaradona, come è stato soprannominato il ventuenne asso georgiano già dopo le prime spettacolari esibizioni con la maglia del Napoli. Kvaradona e Maradona. Il gioco di parole piace ovviamente molto ai media argentini, come conferma l'ampio servizio del giornalista Ariel Ruya sul quotidiano La Nacion. Grande attenzione per Kvara, ma non per il Cholito Simeone, a dispetto dei gol e delle buone prestazioni in azzurro, comunque insufficienti per spingere il commissario tecnico della Seleccion Scaloni a convocarlo per i Mondlali.

La Nacion racconta la storia di Kvaratskhelia e l'affetto di Napoli nei confonti di questo ragazzo che gioca con i calzettoni abbassati, un particolare che ha colpito il cronista, forse anche perché lo riconduce a un altro grande argentino che giocato a Napoli, Omar Sivori. Nel reportage c'è spazio anche la valutazione economica di questo grande talento che ha stupito l'Europa. Il Napoli lo ha preso per 10 milioni di euro, anche sfruttando la particolare situazione politica dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, ma adesso quanto vale? Sul quotidiano argentino ci sono le parole dell'agente Christian Emile, il rappresentante di Kvara che vive a Londra. E proprio i più prestigiosi club della Premier stanno seguendo con attenzione l'esterno azzurro. Emile fissa in pratica il prezzo per l'estate 2023, chiarendo che non accadrà nulla sul mercato di gennaio. Spiega il procuratore: «Se continua così fino al termine della stagione - perché c'è lo zero di possibilità che lo cedano a gennaio - arriverà a una valutazione di 100 milioni, sicuro». Non c'è la clausola rescissoria nel contratto firmato da Kvara nella scorsa primavera, dopo essere tornato in Georgia. E se arrivasse davvero una proposta da 100 milioni cosa farebbe De Laurentiis?