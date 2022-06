Kvaratskhelia si prende il Napoli: «Sarà il nuovo Kakà»

Cose difficili per i tifosi del Napoli: imparare a pronunciare il suo nome. Cose difficili per gli avversari del Napoli: imparare a rubargli il pallone. Khvicha Kvaratskhelia è già il nuovo tormentone tutto napoletano. Aspettando di vederlo dal vivo, in campo, in Trentino per la prima fase del ritiro del Napoli, il talento ventunenne sta brillando con la nazionale georgiana. Ha segnato un gol (e che gol: pallonetto spettacolare) contro...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati