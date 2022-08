Kvaratskhelia nuovo eroe di Napoli, festa social: «Casa dolce casa»

La prima volta non si scorda mai. Soprattutto se è a «casa, dolce casa» come scrive sui social Khvicha Kvaratskhelia, protagonista assoluto del Napoli in questo avvio di campionato con la doppietta che l'ha di fatto presentato ai tifosi del Maradona. Ma è un Napoli che esulta in rete, che fa festa per il poker al Monza: «La prima vittoria in casa. Che atmosfera al Maradona», le parole del capitano Giovanni Di Lorenzo.

Tra i volti del match anche Zambo Anguissa: «Grande vittoria in casa. Grazie a tutti e Forza Napoli» ha scritto il centrocampista camerunese che ha servito a Osimhen l'assist perfetto per il raddoppio. Festa grande in casa Zielinski, il centrocampista polacco ha tagliato ieri contro il Monza il traguardo delle 300 partite in A. Prima volta al Maradona anche per Giacomo Raspadori, senza esordio: «Emozioni fortissime» ha scritto sui social.