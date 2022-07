Kvaratskhelia tra Real e Napoli: «Sognavo Madrid, sogno l'azzurro»

«Da bambino sognavo il Real Madrid. Ora sono al Napoli e il mio sogno si è avverato perche è tra i migliori club d’Europa». Khvicha Kvaratskhelia è già carico per la sua prossima avventura napoletana, come ha detto ai microfoni di Express. «Ho già parlato con Spalletti, non so come mi userà in campo ma è un allenatore esperto e non vedo l’ora di giocare per lui».

«Del Rubin porterò con me bei ricordi. Mi hanno aiutato a crescere e migliorare. Sono passato alla Dinamo Batumi perché volevo tornare a casa e perché lí amano il calcio» ha detto Kvaratskhelia.