Kvaratskhelia, numeri da record dopo la rete al Cagliari

L'ultima vittoria in Serie A al Maradona era arrivata con un suo gol. Contro il Cagliari è andato di nuovo in rete. Una serata da incorniciare per Khvicha Kvaratskhelia, che continua a collezionare numeri da record in campionato.

Come riportato da Opta Italia, infatti, il georgiano ha preso parte a 30 gol (17 reti, 13 assist) in 49 match di Serie A; dal 2004/05 solo Berardi (31 nelle prime 42) e Pato (30/45) hanno partecipato a 30+ gol da più giovani di lui prima di raggiungere le loro prime 50 gare in A.