L'Uefa esalta Kvaratskhelia: «Maestro Khvicha»

Torna il campionato di Serie A a gennaio ma nel 2023 il Napoli di Luciano Spalletti ritroverà anche la Champions League. Che dai propri canali social in queste ore ha esaltatola classe di Kvaratskhelia: «Maestro Khvicha» si legge dall'ultimo video delle migliori giocate del georgiano in questa prima parte della competizione. Sempre via social, poi, Ajax-Napoli 1-6 è stata inserita tra le partite di Champions più iconiche delle ultime stagioni, insieme con alcuni match indimenticabili come Manchester United-Roma 7-1 o Barcellona-Bayern Monaco 2-8.