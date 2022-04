Napoli, Kvaratskhelia è svincolato: in estate l'accelerata sul mercato

Il suo passaggio alla Dinamo Batumi, in Georgia, si era già concretizzato una settimana fa, ma nelle ultime ore è ufficiale anche la rescissione del contratto tra il Rubin Kazan e Khvicha Kvaratskhelia, il fantasista georgiano che piace al Napoli e a tanti club di Premier League. L'accordo tra le parti è stato interrotto «nell'interesse del futuro destino del calciatore. Khvicha e la sua famiglia in Georgia hanno subìto critiche e aggressioni a causa del suo essere calciatore di un club russo» si legge dal comunicato del Rubin ai media russi.

Kvaratskhelia giocherà per i mesi che restano di questa stagione in Georgia, quindi, un passo indietro che potrebbe anche rappresentare un salto in avanti: nelle scorse settimane sono tanti i club che hanno bussato alla sua porta e seguito con interesse l'evolversi della situazione, tra cui il Napoli di Luciano Spalletti che potrebbe investire su un classe 2001 dalle sicure qualità e da rilanciare nel calcio europeo. In Premier League, Leeds e West Ham sono le società più interessate.