Napoli, retroscena Kvaratskhelia: vicino all'Udinese prima dell'azzurro

È pronto a indossare la maglia azzurra del Napoli il prossimo anno, Kvicha Kvaratskhelia, ma l'esterno georgiano e la Serie A avrebbero potuto incontrarsi già qualche stagione fa. Su di lui, infatti, ci era arrivata con estremo anticipo l'Udinese, società che da anni sa arrivare prima delle altre sui giovani talenti, ma un ostacolo impedì al club friulano di portarlo in Italia.

«Lo abbiamo seguito con molto interesse qualche anno fa, credo avesse 16 o 17 anni. Era un talento e si vedeva anche da lontano» le parole a Canale 8 di Andrea Carnevale, ex attaccante degli azzurri e oggi capo scouting dell'Udinese che aveva messo nel mirino il calciatore prima della pandemia «Poi ebbe un infortunio serio, che l'ha tenuto fermo per un po' e non abbiamo affondato il colpo. Non so se arriverà al Napoli ma sono certo che sia un calciatore di assoluto livello anche per gli azzurri».