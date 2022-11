Visita a sorpresa per Khvicha Kvaratskhelia, il talento georgiano del Napoli che non sarà in campo nemmeno questa sera contro l'Empoli dopo aver già saltato la trasferta contro l'Atalanta a causa dei suoi problemi fisici, è stato raggiunto in queste ore da Mamuka Jugeli, suo agente georgiano. Kvara spera di poter tornare in campo sabato contro l'Udinese, ultima partita del 2022 prima della sosta per il Mondiale in Qatar.