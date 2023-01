Lombalgia vattene via. Da quando questo maledetto problema fisico ha fatto breccia nella vita di Khvicha Kvaratskhelia, il rendimento del georgiano è calato a vista d'occhio. Il suo 2022 si era concluso con largo anticipo, ovvero alla fine di ottobre, quando la schiena ha iniziato a fare le bizze. Da quel momento Kvara si è fermato precauzionalmente e ha iniziato con le terapie. Ha salutato i compagni del Napoli, è volato per le vacanze in Georgia ed è tornato a metà dicembre per unirsi al gruppo alla volta della Turchia.

APPROFONDIMENTI Napoli campione d'inverno: ecco quante volte è già successo (e com'è finita a giugno) Azzurri in campo verso la Juve: per Kim Min-Jae solo lavoro in palestra Osimhen, l'ultimo tabù: un gol alle big della serie A

Il rientro, però, non è stato sui livelli che ne avevano caratterizzato il clamoroso impatto sul campionato italiano, anzi. E infatti ancora adesso non ha fatto intendere di essere al top della condizione. Le due trasferte (con Inter e Sampdoria) hanno confermato uno stato di forma che è ancora lontanissimo parente di quello di fine estate. I dribbling tentanti e mai riusciti a Marassi sono stati la conferma di quanto era già apparso al Meazza. Eppure c'è un dato altrettanto evidente, Spalletti non ha alcuna intenzione di mollare la presa sul suo jolly offensivo. Lo sta coccolando, lo riempie di parole al miele e continua a schierarlo titolare. Sarà così anche contro la Juventus, quando potrebbe essere la serata ideale per spezzare l'incantesimo e ritrovare il Kvaratskhelia che aveva fatto girare gli occhi a mezza serie A. La sua importanza nel gioco del Napoli è imprescindibile. Perché ha le giocate uniche nel loro genere. Perché quando le gambe lo sostengono, può saltare l'uomo con una naturalezza disarmante. E allora tocca aspettare, si spera ancora per poco. Di sicuro non ha mai smesso nemmeno un attimo di lavorare. Perché quello è nel suo dna. Non sa cosa voglia dire riposarsi, e soprattutto in questo momento la sua priorità è ritrovare la condizione dei tempi d'oro. Da questo punto di vista nemmeno il Napoli è spaventato. Già a Genova si è visto qualcosa in più rispetto a Milano, anche perché quando Kvara si accende la sua luce diventa accecante. Salta avversari come pali dello slalom e entra in area con la forza di un carro armato. Gli serve solo ritrovare la miccia giusta e poi tutto tornerà come prima. Da questo punto di vista la «settimana tipo», senza il doppio impegno a distanza di due giorni, sarà di aiuto. Poi al resto penseranno anche i compagni che faranno di tutto per farlo sentire a proprio agio il più possibile. Perché è chiaro che con il «vecchio» Kvara è tutto un altro Napoli.

Spalletti si è detto «fiducioso» sul suo recupero completo, e d'altra parte lui è l'unico a vederlo ogni giorno, a monitorarne movimenti, atteggiamenti e comportamenti: sa anche cosa sta passando per la testa del giocatore. Già dalla fine dello scorso anno Kvara ha trovato una nuova casa, stavolta a Napoli, vista mare, così da potersi immergere ancora di più nella città che oramai lo ha già adottato. Nel gruppo, invece, si sente accolto alla grande e il fatto che abbia ceduto a Politano il rigore di domenica sera al Ferraris ne è l'ennesima conferma. Perché Kvara è un ragazzo di cuore, gli piace far parte del gruppo e sentirsi parte di un progetto. È arrivato in punta di piedi e poi si è preso subito i riflettori a suon di gol (8 tra campionato e Champions) e assist (10 tra campionato e Champions), che vuol dire aver preso parte a 18 reti totali del Napoli in stagione: numeri incredibili considerando il suo stop da ottobre.