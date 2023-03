Uno, due, tre, quattro. Si fa in fretta a perdere il conto degli uomini che Khvicha Kvaratskhelia ha messo a sedere in occasione di quel meraviglioso gol di sabato sera contro l'Atalanta. Un gol che inevitabilmente ha fatto tornare alla memoria le giocate del Pibe de Oro. «Ha fatto un gol alla Maradona», ha commentato a caldo l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti. E da quel momento in città si è aperto un dibattito (legittimo) sul possibile paragone tra il campionissimo argentino, capace di vincere i primi e unici due scudetti della storia del Napoli, e il giovane talento georgiano Khvicha Kvaratskhelia.

APPROFONDIMENTI Napoli-Eintracht, probabili formazioni: tornano Meret, Kim Min-Jae e Lozano Intervista a Fabio Cannavaro: «Questa squadra non ha eguali» È già festa dal Lavinaio a Forcella e ai Miracoli spunta un nuovo murale di Maradona

«Il ragazzo ha un estro incredibile, ma è ancora presto per fare un paragone con Diego», Beppe Bruscolotti non fa troppi giri di parole. Difensore era in campo e ancora oggi difende a spada tratta il suo ex compagno, considerandolo ancora il più grande di tutti, al netto di possibili paragoni con Maradona. «Sono sicuro che da qui in avanti vedremo fare a Kvara anche altri gol bellissimi e i paragoni si sprecheranno, ma Diego è Diego. Lui non era solo il fuoriclasse, ma anche il trascinatore della nostra squadra. Però di Kvara mi piace il suo modo di essere sempre al centro del gioco e il suo voler sempre avere la palla nei piedi». Strano, ma vero: anche l'attore e regista Geppy Gleijeses ha giocato con Maradona. «Era una partita su un campo di basket e c'era anche Bruno Giordano: me la ricordo ancora bene quella partitella. E posso confermare che assoluta certezza che Diego è stato unico e inimitabile. Ecco perché penso che il paragona tra Kvara e Maradona regga fino a un certo punto. Se proprio vogliamo trovare un punto di congiunzione: anche il georgiano ha voglia e capacità di incidere sul risultato». E allora Kvara? Mi ricorda anche Best e Meroni», aggiunge l'attore e regista. «Non c'è nessuno che salta l'uomo come lui. Poi si affezionerà anche un po' troppo al pallone, ma i dirigenti del Napoli hanno pescato un jolly micidiale. Ed è vero: quella serpentina sul gol ricorda le finte di corpo imprevedibili di Diego. Una cosa è certa: Kvara e Osimhen hanno voglia di fare la storia».

Con ironia e grande attenzione, anche l'attore Francesco Paolantoni dice la sua sul paragone. «Ci può stare sulla giocata, ma non sul giocatore. È come se io facessi una battuta alla Totò: poi non è che divento Totò». Però anche a Paolantoni Kvara piace eccome. «È un altro fuoriclasse, di quelli a cui un gol alla Maradona può capitare. E forse gliene capiteranno ancora. Perché è vero che le sue giocate ricordano molto quelle che erano tipiche di Diego. Sono stato il primo a pensarlo dopo il gol all'Atalanta, ma non si diventata immediatamente il sostituto».

Anche per un uomo di sport come il campione di pallanuoto Franco Porzio il paragone Kvara-Maradona ci può stare. «Quando ho visto il gol di sabato sera ho pensato subito a Maradona. Perché è stato un gesto unico, bellissimo e forse irripetibile. Kvara è un giocatore importante che dimostra qualità tecnica e personalità. Per certi versi il paragone e l'accostamento con Diego ci può stare. Il ragazzo è estroso: è quello che dribbla, ma fa anche l'ultimo passaggio e il gol. Secondo me la frase di Spalletti è arrivata anche sull'onda dell'entusiasmo al termine di una partita decisiva per la corsa scudetto. È stato un successo che di fatto ha cristallizzato le possibilità del Napoli di laurearsi campione alla fine della stagione».