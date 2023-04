Dal 27 aprile 2022 al 27 aprile 2023: un anno di Khvicha Kvaratskhelia in azzurro. O meglio, un anno da quando Aurelio De Laurentiis ne ha annunciato l'arrivo a Napoli.

Un nome che sul momento diceva poco ai tifosi azzurri, un nome che innanzitutto sembrava difficilissimo da pronunciare. Una sorta di scioglilingua che però ha impiegato pochissimo a diventare uno dei più invocati da un popolo intero. Un anno di Kvara: da quell'annuncio al sogno scudetto, che forse proprio in quel momento sembrava solo una lontanissima illusione. In mezzo è successo di tutto: l'addio di Mertens, Insigne e Koulibaly, il primo gol contro il Verona, quelle magie che poco alla volta hanno convinto tutti che il georgiano potesse davvero diventare il nuovo idolo della tifoseria.

All'inizio il presidente De Laurentiis voleva chiamarlo «Zizì», ma dopo pochissimo i soprannomi sono diventati all'ordine del giorno. Kvaradona, Kvavaggio, CheKvara e chi più ne ha più ne metta. Perché il georgiano è stato capace di entrare nel cuore di tutti alla velocità della luce, proprio la stessa che usa per saltare gli avversari. Lì, largo sulla fascia sinistra del Napoli è diventato il grimaldello di Spalletti per scassinare anche le difese più attrezzate. Hanno imparato a conoscerlo in italia, ma soprattutto in Europa, con quella partita da sogno contro il Liverpool all'esordio in Champions League.

Sono arrivati i gol, gli assist e le giocate spettacolari e anche gli errori, come i due dal dischetto in Champions, quello indolore a Francoforte contro l'Eintracht e quello decisamente più sanguinoso al Maradona contro il Milan, eppure il popolo napoletano non gli ha mai voltato le spalle.

Un anno fa sarebbe stato impensabile, ma invece oggi è tutto così bello e reale, nel segno di Khvicha Kvaratskhelia.