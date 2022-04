Kvaratskhelia al Napoli, video virale: l'attaccante con i numeri da circo

Il prossimo anno potrebbe indossare la maglia azzurra per rilanciarsi nell'europa del calcio, ma nel frattempo Khvicha Kvaratskhelia sembra voler scaldare i motori nel modo migliore. Il georgiano ex Rubin Kazan sta giocando con la Dinamo Batumi nel suo paese e ha vinto 3-0 nell'ultimo turno di campionato mostrando ottime giocate: una soprattutto è subito diventata virale, un tunnel da circo con piroetta per liberarsi degli avversari. Il livello della Serie A georgiana non sarà elevato, ma Kvaratskhelia sembra avere ottimi numeri, gli stessi che hanno portato il Napoli su di lui nelle ultime settimane.