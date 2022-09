Kvaratskhelia, retroscena mercato: fu rifiutato da Valencia e Siviglia

Con la maglia del Napoli, oggi Khvicha Kvaratskhelia è tra i calciatori più osservati d'europa. L'inizio di stagione del georgiano è stato importante in azzurro e dalla Spagna arriva uno dei retroscena di mercato più interessanti: tra i club che aveva seguito Kvara, infatti, c'erano Valencia e Siviglia, che avrebbe potuto prenderlo per una cifra più bassa di quella investita dal Napoli solo pochi mesi prima.

Come svela Estadio Deportivo, infatti, fu il Valencia a dire no a Kvaratskhelia quando stava per lasciare il Rubin Kazan e la Russia, a febbraio di un anno fa. Il calciatore si sistemò per alcuni mesi alla Dinamo Batumi e in quel periodo anche il Siviglia si fece avanti, ma senza successo. Kvara era già stato colpito dall'offerta del Napoli, che poi ha anticipato tutti.