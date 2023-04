Kvaratskhelia o Osimhen: e il Chelsea offre Ziyech al Napoli

L'estate è già iniziata, soprattutto per i club che non hanno ancora troppo da chiedere a questa stagione. Tra questi, il Chelsea, traghettato in queste settimane da Lampard e già proiettato al mercato estivo che servirà per rilanciare la squadra di quest'anno. Tra i nomi segnati, quelli di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, che il club inglese - secondo il Mirror - starebbe seguendo con interesse tanto da pensare già a una eventuale contropartita.

Il nome giusto, per i Blues, sarebbe quello di Hakim Ziyech, l'esterno offensivo che è ormai fuori da ogni progetto a Londra e che invece piacerebbe tanto al Napoli di Luciano Spalletti per la prossima stagione. L'ostacolo sarebbe l'ingaggio importante, ma la pedina servirebbe al Chelsea per abbassare le pretese del Napoli sui cartellini dei suoi gioielli. Difficile, però, che De Laurentiis lasci partire Kvara dopo appena un anno, più probabile invece la partenza del bomber Osimhen, con il contratto che andrà in scadenza tra un anno.