Kvaratskhelia e Osimhen, ecco i nuovi gemelli del gol

Cantanapoli. Quattro gol al Monza e il Maradona si accende di magia. «Un giorno all'improvviso mi innamorai di te...», lo stadio è una bolgia. Tutti per il Napoli. Ma è anche il Napoli di tutti. Non c'è stato nemmeno il tempo per smaltire l'abbuffata di Ferragosto che la squadra di Spalletti ha servito un altro piatto ricco e abbondante. Cinque gol al Verona, quattro al Monza: mai 9 gol in 180' di A, battute le 8 reti del 2020-21. Ma non solo, punteggio pieno dopo due giornate, e soprattutto un entusiasmo che diventa subito contagioso. I decibel del Maradona raggiungono picchi altissimi al fischio finale. I tifosi, già in delirio per il poker di fine agosto, si lasciano accompagnare da Victor Osimhen: mattatore durante i 90’ e trascinatore nella festa post partita. Il prato verde del Maradona è casa sua e oramai non ci sono dubbi. Salta prima gli avversari e poi salta e basta, ballando come un bambino al momento delle candeline nel giorno del suo compleanno. Ma d'altra parte oggi come oggi Napoli è ai suoi piedi e davvero qui tutto da di festa.

Victor è già a quota 2 in due partite: non male come ruolino per quello che dovrà essere il trascinatore del Napoli dal punto di vista del rendimento in campo. Un gol a Verona, un gol al Maradona. «Sono orgoglioso di questa squadra e felice per questo risultato», ha spiegato dopo il fischio finale. «Mi piace dare il massimo dal primo all'ultimo minuto. La stagione è appena iniziata, ci sono grandi obiettivi e grandi sfide che faranno capire dove può arrivare questo Napoli. Noi tutti diamo il massimo: chi parte titolare e chi entra dalla panchina». A proposito di panchina: al momento del cambio proprio Osimhen è sembrato stizzito: apparenze che ingannano. «Non ero arrabbiato al momento del cambio, anzi: volevo motivare la squadra a dare il massimo anche dopo la mia uscita». Gioca da leader, parla da leader: Victor Osimhen si è già preso il Napoli e se lo è caricato sulle spalle. Ha rubato il tempo al portiere del Monza in occasione del gol del raddoppio azzurro, ma non è riuscito a rubare la scena - almeno per questa volta - a Kvaratskhelia, protagonista assoluto con una doppietta che ha già fatto innamorare i napoletani. «Kvara ha qualità incredibili», ha aggiunto Osimhen. «Nonostante questo lavoreremo ancora per far crescere la nostra intesa in campo. Uno come lui ci può aiutare tanto a vincere le partite».

E d'altra parte Khvicha Kvaratskhelia ha impiegato pochissimo a diventare il nuovo idolo di uno stadio, di una tifoseria e di una città. Tre gol in due partite, all'esordio assoluto lontano da casa e in un campionato storicamente difficile come la serie A. A Verona aveva fatto vedere qualcosa: un gol (di testa, non la specialità della casa) e un assist per Zielinski, piccole molliche di pane lasciate sul sentiero per arrivare a capire quello che può essere davvero il suo potenziale. Ieri, invece, il repertorio si è ampliato. Nel primo tempo l'arcobaleno che con il quale ha sbloccato il risultato, un tiro a giro alla Insigne, partendo dalla posizione di Insigne, proprio lui che di Insigne ne ha raccolto il testimone. Tutti in piedi ad applaudire, senza sosta. Poi nella ripresa il bis, con una giocata che racchiude tutto il suo talento: stop a seguire, dribbling secco per saltare due avversari e palla spedita comodamente sul secondo palo, con il sinistro il «piede debole». Insomma, adesso Kvara non può proprio più nascondersi, motivo per il quale i tifosi lo invocano senza sosta dall'inizio alla fine. Al momento del cambio, poi, parte la bolgia: tutti per Kvara. Lui ringrazia, alza le braccia al cielo e saluta. Come in occasione del secondo centro personale, quando dopo aver visto la palla finire in rete si è rivolto alla curva e ha mandato un bacio. Ecco, forse quello stato il terzo gol della sua serata, nel cuore dei tifosi, nel cuore di una Napoli che lo ama già come se fosse suo figlio da anni.