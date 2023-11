Kvaratskhelia, il papà rivela: «Khvicha sogna di giocare al Real Madrid»

Quella di ieri sera al Bernabeu è stata una serata speciale anche e soprattutto per Khvicha Kvaratskhelia, il georgiano del Napoli che non ha mai nascosto l'attrazione per i colori del Real Madrid.

«Sono arrivati tanti georgiani nella capitale spagnola per assistere alla partita. Ci sono tanti tifosi del Real nel nostro Paese, ma per una volta hanno preferito Khvicha ai blancos» ha raccontato Badri Kvaratskhelia, papà del calciatore azzurro.

Un amore allargato quello per i colori del Real Madrid, che ha visto protagonista lo stesso Khvicha: «Anche mio figlio ha sempre fatto il tifo per il Real Madrid, ha sempre sognato di giocarci un giorno e ancora lo spera. Vediamo, vediamo cosa accadrà. Deve intanto dimostrare di esserne degno e di poter stare a questi livelli» le parole rilasciate a Geo Team.