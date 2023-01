Kvaratskhelia premiato dal Guardian: è tra i migliori 100 calciatori al mondo

Come ogni gennaio, arriva puntuale una delle classifiche più attese dell'anno. The Guardian stila la sua graduatoria dei 100 calciatori migliori al mondo, un'elite calcistica in cui potrà sedersi ancora una volta anche il Napoli: gli azzurri, infatti, sono rappresentati da ben due calciatori nella lista già presentata (manca ancora la Top 10 che sarà svelata nelle prossime ore), come Khvicha Kvaratskhelia (40esimo posto) e Victor Osimhen (52esimo).

Il georgiano è una delle poche new entry di questa stagione in graduatoria: «Si era fatto conoscere già al Rubin Kazan. I 10 milioni pagati dal Napoli oggi sembrano tra i migliori affari della storia recente del calcio» si legge nella descrizione utilizzata «Le sue giocate hanno contribuito a portare il Napoli di Luciano Spalletti in vetta a giocarsi uno scudetto che manca dal 1990». Si sprecano complimenti anche per Osimhen: «Lo scorso anno è stato il miglior giovane della Serie A. Se continua così, questa volta sarà l'Mvp assoluto».