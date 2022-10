Kvara, primo gol Champions: «I sogni si stanno avverando»

«I sogni diventano realtà, sto giocando in Champions League e ho anche segnato». Khvicha Kvaratskhelia sfata anche il tabù europeo segnando il suo primo gol nella competizione Europea dopo aver già siglato cinque reti in campionato. «L'Ajax è una buona squadra, stavolta non hanno fatto bene ma sono forti, gli auguro buona fortuna» ha detto il georgiano del Napoli dopo il roboante 6-1 di Amsterdam.

«Sono felice per il gol, ma era anche importante che la squadra vincesse» ha aggiunto Kvaratskhelia ai media olandesi dopo la gara della Crujiff Arena. Premiato dall'Uefa come migliore in campo è stato Di Lorenzo: «Se lo merita questo riconoscimento. È un grande capitano e una grande persona» ha concluso Kvaratskhelia.