Eintracht Francoforte - Napoli. Kvaratskhelia il prodigio: altro record per l'azzurro in Champions

Nonostante una serata in chiaroscuro e un rigore fallito, Khvicha Kvaratskhelia riesce comunque a prendersi l'ennesimo record della sua stagione. Stavolta in Europa: come riportato da Opta Italia, infatti, il fantasista georgiano del Napoli è il più giovane calciatore ad aver preso parte a più di cinque reti in questa edizione della Champions League. In totale, due gol, quattro assist per lui. Stasera un diamante di tacco per il compagno Di Lorenzo in occasione del raddoppio.

2+4 - Khvicha Kvaratskhelia è il più giovane calciatore ad aver preso parte a più di cinque reti in questa UEFA Champions League (due gol, quattro assist). Furia.#EintrachtNapoli #UCL — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 21, 2023