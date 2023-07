Kvaratskhelia re dei giovani assistman: solo un Under 23 fa meglio di lui in Europa

Solo Florian Wirtz meglio di Khvicha Kvaratskhelia. Il fantasista georgiano del Napoli si piazza al secondo posto della speciale classifica del Cies - Centro Internazionale di Studi sullo Sport - sugli Under 23 dei campionati europei con maggiori passaggi chiave durante la partita. 1,06 per partita per Kvara contro l'1,26 del fantasista tedesco. Chiude il podio Jeremy Doku, stella nascente dello Stade Rennais (0,96).