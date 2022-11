Kvaratskhelia, sogno Real Madrid ma l'offerta arriverà solo in estate

Khvicha Kvaratskhelia nel mirino di Carlo Ancelotti. L'allenatore del Real Madrid e il club merengue hanno scritto in cima alla lista del mercato 2023 il nome del calciatore georgiano, arrivato dalla Dinamo Batumi a Napoli la scorsa estate dopo aver lasciato il Rubin Kazan e trasformatosi nelle ultime settimane in una delle migliori sorprese della nuova stagione.

Secondo Fichajes, il club merengue sogna di poter portare Kvaratskhelia nella capitale spagnola per un attacco di fuoco con Vinicius Jr per i prossimi anni. Il Real Madrid, però, sa bene che se ne parlerà direttamente la prossima estate, quando il Napoli potrebbe anche pensare a una eventuale cessione del georgiano, blindato da Aurelio De Laurentiis per cinque stagioni.