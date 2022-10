Kvaratskhelia, record da esordiente: solo Milito e CR7 meglio di lui

Khvicha Kvaratskhelia negli annali della Serie A. È quanto scrive Opta Italia dopo la sfida tra Napoli e Sassuolo in cui l'esterno offensivo azzurro ha trovato l'ottavo gol della sua stagione napoletana. Secondo Opta, tra i giocatori che hanno esordito in Serie A dalla stagione 2004/05 (da quando il torneo è tornato a 20 squadre) solo Diego Milito (15) e Cristiano Ronaldo (13) hanno preso parte a più reti di Kvaratskhelia (11, con 6 gol e 5 assist in campionato) nelle loro prime 12 gare.

