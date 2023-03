Kvaratskhelia, retroscena di mercato: «Il Siviglia lo rifiutò per 6 milioni»

«Ne abbiamo parlato a lungo con diversi club come Valencia e Levante, il Siviglia fu quello più vicino ma Monchi disse no». Queste le parole di Pablo Ceijas, nell'entourage di Khvicha Kvaratskhelia. Il calciatore del Napoli fu a un passo dalla Liga: «Ma il Siviglia era già coperto in quel ruolo e quindi il club non affondò il colpo. Poteva costare 6 milioni».

Un prezzo adesso inimmaginabile: per strappare Kvaratskhelia a Aurelio De Laurentiis in questo momento servirebbero almeno 100 milioni. «E infatti non credo che arriverà al Real Madrid o al Barcellona, anche se potrebbe giocarci. Ma questi soldi qui se li possono permettere solo le inglesi e credo che Kvara finirà a giocare in Premier League» ha continuato nell'intervista a Mundo Deportivo.