Kvaratskhelia e il momento no: rigore fallito anche con la Georgia e ko contro la Scozia

Non c'è due senza tre. Stavolta però sarebbe stato meglio evitarlo. Khvicha Kvaratskhelia e gli undici metri, un amore che fa ancora male anche in nazionale: ieri sera, durante Scozia-Georgia, l'esterno del Napoli ha sbagliato nel finale il calcio di rigore che avrebbe potuto quantomeno aprire la partita, condannando invece i suoi alla sconfitta nelle qualificazioni ai prossimi Europei 2024.

Non è la prima volta che capita in stagione: quello fallito con la nazionale georgiana è per Kvaratskhelia il terzo rigore sbagliato nell'anno. I primi due erano stati sbagliati con addosso la maglia del Napoli, entrambi in Champions League: il primo - indolore - contro l'Eintracht Francoforte in Germania, il secondo contro il Milan al Maradona ai Quarti di Finale, un errore che ha forse condannato all'eliminazione la squadra di Spalletti. il dato del 2022/23 resta però in positivo: Kvara ha siglato infatti cinque degli otto rigori calciati tra Napoli e Georgia.