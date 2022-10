Kvaratskhelia è anche rigorista: «Ma l'importante è che si segni»

Secondo gol in Champions League per Khvicha Kvaratskhelia, esterno de Napoli che contro l'Ajax ha rotto un altro tabù calciando e segnando da calcio di rigore. «Siamo felici di giocare in questo stadio, l'atmosfera è fantastica», le parole del georgiano.

«I nostri obiettivi? Guardiamo ai prossimi impegni in campionato, è giusto pensare a quello. Il rigore? Non è importante chi lo ha calciato, se io o qualcun'altro. Siamo una squadra e qualcuno doveva tirare. Non è importante chi lo abbia fatto stasera o chi lo farà in futuro», ha concluso a Prime.