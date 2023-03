Kvaratskhelia, niente Real: pronto rinnovo, a Napoli guadagnerà 3 milioni

Da poco più di un milione a quasi 3 milioni di euro? Possibile, in appena un anno, se ti chiami Khvicha Kvaratskhelia, il georgiano asso del Napoli che ha conquistato il mondo del calcio nel suo primo anno con gli azzurri. Secondo quanto riportato da Marca, infatti, non c'è alcuna speranza di vedere il georgiano con la maglia del Real Madrid, almeno il prossimo anno: a un passo il rinnovo contrattuale con il Napoli che sposterà di un anno in avanti la scadenza dell'orginiario accordo e soprattutto vedrà un importante ritocco all'ingaggio.

Il nuovo accordo con il club di Aurelio De Laurentiis sarebbe quindi prossimo, spezzando i sogni di chi ha pensato di strappare Kvaratskhelia al Napoli già al termine di questa stagione. Le offerte al georgiano non mancano, come hanno più volte confermato gli agenti, ma l'azzurro sarà anche il futuro di Kvara, almeno per un anno in più. Al momento il calciatore è valutato intorno agli 85 milioni di euro ma il Napoli non lo lascerebbe andare mai per meno di 100 milioni. Nel nuovo contratto di Khvicha, inoltre, non ci sarà alcuna clausola rescissoria.