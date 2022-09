Kvaratskhelia saluta la Georgia: «Ora torno a Napoli felice»

Due gol e due vittorie. Meglio di così non poteva sperare Khvicha Kvaratskhelia, che dopo aver aiutato la sua Georgia a battere la Macedonia ha fatto lo stesso anche ieri sera contro Gibilterra siglando il rigore che ha aperto le marcature del match di Nations League.

NATIONS LEAGUE - #GibilterraGeorgia, gol di #Kvaratskhelia su rigore 🇬🇪💪 pic.twitter.com/2u2GVST3tw — DNS Ai Tempi Nostri - Diego (@Diego31883) September 26, 2022

«Abbiamo concluso questa prima fase di Nations League in modo molto positivo», ha detto Kvara nel post partita. La sua Georgia ha stravinto il Gruppo C4 con 16 punti sui 18 disponibili e lui ha siglato 5 gol in 6 partite: «Abbiamo vinto anche l'ultima partita ed era importante, ora torno a Napoli felice. Dobbiamo andare avanti come stiamo facendo e subito pensare alle prossime partite».