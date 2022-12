Kvaratskhelia, agente atteso a Napoli a gennaio per un adeguamento del contratto

Sará un avvio di 2023 intenso per il Napoli di Luciano Spalletti. La squadra azzurra tornerà in campo in Serie A e fuori dal campo il club penserà a diverse situazioni di mercato che possono determinare il futuro azzurro.

Tra queste anche quella di Khvicha Kvaratskhelia: secondo i media georgiani, il suo agente Mamuka Jugheli é atteso a Napoli a gennaio per incontrare la società e discutere già di un adeguamento di contratto per il 77 azzurro. Possibile anche un prolungamento dell'attuale contratto da cinque a sei anni.