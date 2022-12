Kvaratskhelia show: in Georgia diventa un preservativo

La fama di Khvicha Kvaratskhelia ormai non ha più confini. Tanto da superare anche i limiti dell'immaginazione. Soprattutto in Georgia, dove negli ultimi tempi i tifosi possono vedere Kvara ovunque: in campo, certo, ma anche su un preservativo.

Il georgiano del Napoli è stato utilizzato da una nota azienda locale per apparire sui preservativi venduti in Georgia, al prezzo di circa 3 dollari l'uno.

«È un omaggio per lui, è l'uomo più attraente del nostro Paese» ha fatto sapere l'azienda alle agenzie di stampa georgiane. Chissà però cosa ne penserà il Napoli, che di Kvara detiene anche i diritti d'immagine.