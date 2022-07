Kvaratskhelia, l'acquisto è ufficiale: «Il Napoli è un grande club»

«Benvenuto Kvicha. Che l'azzurro del mare e del cielo possa essere il colore identitario della tua anima e dei tuoi piedi che devono contribuire a un Napoli sempre più vincente», il tweet di De Laurentiis per annunciare l'acquisto dell'attaccante georgiano preso a titolo definitivo dalla Dinamo Batumi.

L'acquisto di Kvicha Kvaratskhelia è diventato da ieri ufficiale con il contratto depositato in Lega: il georgiano sarà mercoledì a Castel Volturno per i test e venerdì partirà per il ritiro di Dimaro-Folgarida dove sabato comincerà gli allenamenti con i nuovi compagni. Intanto ha già parlato del Napoli e di Spalletti: «Trasferirmi in Georgia per questo periodo mi ha fatto molto bene. Il calcio qui è molto popolare. Con Spalletti ho parlato in inglese. Mi aveva parlato della possibilità di trasferirmi al Napoli e se fossi pronto. È un allenatore molto forte, voglio lavorare con lui. Sognavo di giocare in Italia, il Napoli è un grande club. Da piccolo sognavo il Real Madrid, ma il mio sogno si è già avverato», le sue parole a Sport Express.

A giugno si è messo in luce con la Georgia in Nations League con gol e giocate di alto livello, la qualità tecnica e la grande velocità fanno parte dell'ampio bagaglio del 21enne attaccante georgiano che prima dell'esperienza con la Dinamo Batumi in Georgia (8 gol in 11 partite, eletto miglior giocatore del campionato in Georgia) aveva giocato in Russia con il Rubin Kazan (73 partite, 9 gol e 11 assist). Già carico al massimo per la nuova avventura con il Napoli ha firmato un contratto di cinque anni in scadenza 2027, giocherà con la maglia numero 77 o con la 18.

Esterno sinistro d'attacco sostituirà Insigne nel reparto offensivo azzurro ma può giocare anche a destra o in posizione più centrale per la sua duttilità. Kvaratskhelia fa parte del 2019 della nazionale georgiana e ha segnato 8 reti in 17 partite, un giovane molto promettente che si era già messo in luce con la Georgia under 17 realizzando 15 gol in 23 partite.