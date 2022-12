Kvaratskhelia: «Studio le finte per non farmi fermare dagli avversari»

«Le mie giocate? Non sono cose che si possono imparare in allenamento, non sono cose che si fanno guardando un video». Queste le parole di Khvicha Kvaratskhelia, il georgiano del Napoli protagonista il prossimo 28 dicembre di una lunga intervista speciale realizzata da Dazn nel ritiro di Antalya, quando gli azzurri erano in Turchia qualche settimana fa.

Lo speciale dedicato a Kvaratskhelia analizza i suoi primi mesi italiani nella squadra di Spalletti e il modo di stare in campo del georgiano: «Tutto ciò che gli avversari studieranno e analizzeranno sul mio modo di giocare non potrà essergli utile. Studio molto e mi preparo fuori dal campo per poter essere sempre imprevedibile per gli avversari» le parole dell'azzurro dall'anticipazione sui canali social.