È rientrato a casa per qualche giorno in famiglia, ma Khvicha Kvaratskhelia sa di non potersi fermare. L'infortunio alla schiena l'ha tenuto fuori dal campo nelle ultime tre gare del 2022 e gli ha fatto anche saltare la nazionale ma il georgiano da Tbilisi continua ad allenarsi, in contatto con lo staff medico del Napoli, per presentarsi al meglio al prossimo raduno azzurro della prossima settimana.