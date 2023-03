Kvaratskhelia, l'agente: «Tifa Real, ma ora pensa solo al Napoli»

«A me piace il Barcellona, a lui più il Real Madrid. Mi piacerebbe un giorno vederlo con quelle maglie perché so che può giocare a ogni livello, ma per ora non c'è niente, pensa solo al Napoli». Le parole sono di Mamuka Jugeli, l'agente di Khvicha Kvaratskhelia che ha rilasciato una lunga intervista in Georgia: «Giuntoli mi ha detto che non c'è fretta per il rinnovo e nemmeno noi abbiamo fretta. A Khvicha piace tutto di Napoli e per il momento non c'è nulla di concreto con altri club. Con il direttore azzurro ho avuto più di una conversazione amichevole nelle ultime settimane, mi ha chiesto di altri potenziali calciatori georgiani ed era interessato al calcio del nostro Paese».

«Ho parlato con Khvicha più volte e mi ha detto che non giocherà mai in un'altra squadra italiana al di fuori del Napoli. Poi non so cosa accadrà tra dieci anni, magari un altro club italiano lo chiamerà e lui vorrà andarci, ma ad oggi non vuole giocare in altre squadre di Serie A» ha continuato l'agente georgiano «Kvernadze al Napoli? Ha ancora molto da dimostrare e se ci riuscirà il suo prossimo step sarà la convocazione in Nazionale georgiana. Solo dopo il passaggio in Nazionale potrà ambire a squadre come Napoli, ne riparliamo tra un anno».