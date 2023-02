Kvaratskhelia tra i top d'Europa: «Io subito pronto per Napoli»

Khvicha Kvaratskhelia continua ad accumulare statistiche da top in Europa. Il georgiano è al 5° posto tra i calciatori della Champions con il miglior numero di dribbling realizzati. «Quando ho capito che avrei giocato a questo livello, mi sono detto che dovevo prepararmi diversamente alle partite: penso di aver affrontato tutto bene e di essermi adattato velocemente» ha detto il georgiano del Napoli «Kvaradona? Devo dire che mi rende felice essere paragonato a un giocatore del genere».

Ai microfoni Uefa, Kvara racconta l'amore di Napoli: «Non esco spesso, ma quando salgo e scendo dall'auto mi rendo conto che questa città vive di calcio. Per me era difficile credere che avrei giocato in Champions League. Ma anche pensare che avrei giocato per una squadra come il Napoli, per una squadra di Serie A, a me sembrava un sogno».