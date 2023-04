Kvaratskhelia, invito speciale dal Cilento: «Vieni a vedere il tramonto da noi»

Un invito a Khvicha Kvaratskhelia, il campione georgiano del Napoli, da Agnone Cilento, nel comune di Montecorice, per assistere dal vivo al tramonto sul lungomare della nota località balneare. L’invito porta la firma di una sua connazionale, Mariami Tsertsvadze, che vive nel borgo marinaro, e l’idea di Annamaria Milo, tifosissima degli azzurri. La giovane georgiana ha realizzato un video per invitare il talentuoso calciatore del Napoli a venire nel Cilento per godersi la bellezza del territorio e del tramonto.

«Gli abbiamo detto che, ad Agnone Cilento, c'è un bel tramonto e ci piacerebbe che lui venisse a vederlo insieme a noi - spiega Annamaria - Sono una tifosa storica, amo la mia squadra e sono felicissima che, dopo tanti anni, ci stia regalando la magia dello scudetto. Sono emozioni profonde e un amore che non finirà mai. Kvaratskhelia è un grande campione e lo invitiamo a venire ad Agnone Cilento».