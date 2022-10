Kvaratskhelia, un filotto da record: il georgiano non perde da 38 partite

È una delle sorprese più belle della nuova stagione, ma soprattutto Khvicha Kvaratskhelia sembra non conoscere il significato della parola "sconfitta": da quando - lo scorso febbraio - ha lasciato il Rubin Kazan per tornare in Georgia e giocare con la Dinamo Batumi, infatti, l'attaccante numero 77 del Napoli non ha mai perso una partita tra la scorsa stagione e quella da poco cominciata.

Sono 38 i risultati utili consecutivi che Khvicha è riuscito a mettere insieme tra il club di Luciano Spalletti, la nazionale georgiana trascinata in Nations League e la Dinamo Batumi, che l'aveva riportato a casa prima dell'arrivo in Serie A. In questo lungo filotto di risultati positivi, Kvaratskhelia è riuscito a vincerne 28 e pareggiarne 10, siglando ben 22 gol e servendo 12 assist per i compagni di squadra.